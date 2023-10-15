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Burcu Binici'den şok itiraf! Sevgilisinin annesi kendisini istememiş!

Burcu Binici'den şok itiraf! Sevgilisinin annesi kendisini istememiş! İşte detaylar...

Burcu Binici'den şok itiraf! Sevgilisinin annesi kendisini istememiş!

Burcu Binici, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Onur Büyüktopçu ile birlikte 'Freud'un İnsanları' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkan oyuncu, ilişkiler konusunda dikkat çekici cümleler kurdu.

Burcu Binici'den şok itiraf! Sevgilisinin annesi kendisini istememiş!
Binici, "Uzun bir ilişkim vardı beş seneye yakın. Annesi bir gün bana 'Kızım ne iş yapıyorsun' dedi, bu arada da beni ekranda deli gibi izliyorlar. 'Oyuncuyum ben' dedim, 'olsun' dedi... Öyle bir olsun ki, ezmek için... Bir şey demedim, annesi istediği en yakın arkadaşının kızıyla evlendirdi sevgilimi... Bizim Türkiye'de şöyle bir sorunumuz var: anneler oğullarına bir kadını güzel seveceğini, terbiyeli seveceğini öğretseler ne kavga olur, ne gürültü olur, ne şiddet olur" diye konuştu.

  Burcu Binici'den şok itiraf! Sevgilisinin annesi kendisini istememiş!

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