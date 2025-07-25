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Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu

Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu. İşte detaylar...

Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu

Bir döneme damga vuran Savaşçı dizisinin sevilen oyuncuları Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar, tatil rotalarını Bodrum’a çevirdi.

 Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu

Yoğun geçen dizi ve film setlerinin ardından soluğu Yalıkavak’ta alan ikili, akşam yemeği için Lokman Dağ’ın sahibi olduğu Xenza’yı tercih etti.

 Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu

 

Eski dostlar, keyifli yemeğin ardından DJ kabinine geçerek eğlence dolu anlara imza attı.

Burç Kümbetlioğlu ve Doğan Bayraktar DJ kabininde buluştu

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