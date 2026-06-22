 Burç Kümbetlioğlu’ndan özel gereksinimli öğrencilere anlamlı ziyaret

Uzak Şehir’de canlandırdığı Boran Ağa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Burç Kümbetlioğlu, Ankara'da bulunan Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen başarılı oyuncu, İstanbul'dan Ankara'ya gelerek çocuklara sürpriz yaptı.

Ziyareti sırasında duygularını paylaşan Kümbetlioğlu, “Canlar çağırdı. Bizi çok istediler. Biz de söz vermiştik. Okullar tatile girmeden önce onlara bir sürpriz yapmak istedim. Burada olmaktan ve çocuklarla buluşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.



ÇOCUKLARA KARŞI AŞIRI DÜŞKÜNÜM

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve keyifli anlar yaşayan oyuncu, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Çocuklara olan sevgisini dile getiren Kümbetlioğlu, “Çocuklara karşı aşırı düşkünüm. Bir gün benim de çocuğum olmasını çok isterim. Ama önce evlenmem gerekiyor. Zamanı geldiğinde ben de baba olmak isterim” ifadelerini kullandı.



ÇOCUKKEN VALİ OLMAK İSTERDİM

Oyuncu, “Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?” sorusuna ise esprili bir yanıt verdi. Kümbetlioğlu, çocukluk hayalinin vali olmak olduğunu söyleyerek, “Küçükken anneme valilik konağını gösterip, ‘Seni bir gün burada yaşatacağım’ dermişim” sözleriyle salondakileri güldürdü.



Ziyaret boyunca öğrencilerle bol bol sohbet eden, hatıra fotoğrafları çektiren ve onların mutluluğuna ortak olan Burç Kümbetlioğlu, unutulmaz bir güne imza attı.

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