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Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı

Buray yeni albümü ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini "İnci" isimli şarkıya çekti.

Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı

Buray'ın kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti.

Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı

Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Buray ve Gözde Ançel'e ait İnci'nin video klibi, YouTube ve müzik kanallarında yayında.

 
 

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