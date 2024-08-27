  Buray yanardağda klip çekti

Pop müziğin yıldız ismi Buray, son albümünden beklenen video klibi “Ne Oldu Bize” ile şimdi müzikseverlerin karşısında.

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait, düzenlemesi Nushadow imzası taşıyan şarkı, Coşkun Turgut yönetmeliğinde Etna Yanardağı’nın büyüleyici atmosferinde çekildi.

Sadece yılda bir hafta açan nadir çiçeklerin oluşturduğu görüntüler klibe görsel bir şölen kattı.



Buray, çekim sırasında yaşadığı macera dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, doğanın bu nadir güzelliklerini, yanardağın yeniden faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce kaydetmenin heyecanını takipçilerine aktardı.



“Ne Oldu Bize” şarkısında Buray, ilişkilerdeki çalkantılı duygulara ve belirsizliklere odaklanıyor. Klibin doğaüstü atmosferi, şarkının duygusal derinliğine farklı bir boyut kazandırıyor.

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