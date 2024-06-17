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Buray ve Erkin Arslan'dan milli takıma marş

Buray ve Erkin Arslan'dan milli takıma marş. İşte detaylar...

Buray ve Erkin Arslan'dan milli takıma marş

Ünlü sanatçı Buray ve Erkin Arslan, EURO 2024'te büyük hedeflerle Almanya'ya giden A Milli Takım için birlikte yeni bir şarkı yazdı.

Buray ve Erkin Arslan'dan milli takıma marş

Söz ve müziği Erkin Arslan’a ait olan “Herkes Görsün” şarkısını Buray ve Erkin Arslan, yorumlarken klip yönetmeliğini ise Kurtuluş Yiğit Demiralp yaptı.

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