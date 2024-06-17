Buray ve Erkin Arslan'dan milli takıma marş

Ünlü sanatçı Buray ve Erkin Arslan, EURO 2024'te büyük hedeflerle Almanya'ya giden A Milli Takım için birlikte yeni bir şarkı yazdı.

Söz ve müziği Erkin Arslan’a ait olan “Herkes Görsün” şarkısını Buray ve Erkin Arslan, yorumlarken klip yönetmeliğini ise Kurtuluş Yiğit Demiralp yaptı.

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