  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Buray için yaz bitmedi

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz turnesine Ankara’da devam etti.   

Buray için yaz bitmedi

Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Buray, kendisini izlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray için yaz bitmedi

Konser maratonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Buray, “Bizim için yaz henüz bitmedi, sahnede birlikte şarkılar söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Buray için yaz bitmedi

Muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede Asım atmadık yer bırakmayan Buray, hareketli şarkıları ve danslarıyla eğlencenin nabzını Nirvana’ya çıkardı. Öte yandan Buray, 20 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da 29 Eylül'de ise Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
  Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
  Magazin

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  
  Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  