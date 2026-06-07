 Buray genç kalmanın sırrını açıkladı!

Buray, Kıbrıs Acapulco Hotel’de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne şıklığıyla dikkat çeken Buray, sahne kostümlerinin arkasında büyük bir ekip çalışması olduğunu anlattı. “Tabii ki bu işlere ciddi zaman harcanıyor. Yaklaşık 5-6 kişilik bir styling ve sahne ekibimiz var. Sahne kıyafetleri için gerçekten büyük emek veriliyor. Ben çok detaylarla uğraşamıyorum çünkü enerjimi daha çok müziğe kanalize etmeyi tercih ediyorum. Günlük hayatımda ne giyeceğime kendim karar veriyorum ama iş sahneye gelince profesyonel bir ekip devreye giriyor. Onların emeği sayesinde ortaya güzel işler çıkıyor.” dedi. Sahne kıyafetlerini tekrar kullanma konusunda da esprili bir yanıt veren sanatçı, “Bir değil, iki hatta üç kez bile giyebilirim. Duruma göre değişiyor” dedi.

DOĞUM GÜNLERİNİ HİÇ SEVMİYORUM

Yaklaşan yeni yaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Buray, doğum günlerine karşı mesafeli olduğunu söyledi. “Ben doğum günlerini hiç sevmiyorum. Hatta bazen kendi doğum günümü bile unutuyorum. Başkalarının doğum günlerini hatırlamayı geçtim, kendi doğum günümü unuttuğum çok olmuştur. Hediye almaktan da çok hoşlanan biri değilim. İnsanlar bana hediye alınca gerçekten mahcup oluyorum" dedi.

HEDİYE ALMAK DA VERMEK DE BANA GÖRE DEĞİL

Hediye konusunda yaşadığı ilginç durumu anlatan Buray, hem hediye alırken hem de verirken zorlandığını söyledi. “Ben hediye alma konusunda da verme konusunda da çok başarılı değilim. Bana hediye alınca utanıyorum. Hediye seçmekte de çok zorlanıyorum. Ama şuna inanıyorum; sırf doğum günü geldi diye bir hediye almak yerine, bir gün bir şey görüp ‘Bu Buray’ın hoşuna gider’ diye düşünülerek alınan hediyeler benim için çok daha kıymetli.” dedi. Ünlü sanatçı son olarak annesine küçük bir sürpriz yaptığını da anlatarak, “Bugün Kıbrıs’a gelirken anneme sevdiği bir şeyi aldım. Böyle küçük sürprizler daha anlamlı geliyor bana” dedi.

EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜM, DOĞUM GÜNÜMÜ UNUTTUĞUM YILDI

Doğum günleriyle ilgili unutamadığı anısını paylaşan Buray, yıllar önce yaşadığı ilginç olayı anlattı. “2008 yılında Ibiza’da bir otelde çalışıyordum. Telefonumu kapatmışım, sosyal medyadan uzaklaşmışım, sadece hayatımı yaşıyorum. Doğum günüm geçmiş gitmiş, ben farkında bile değilim. Bir hafta sonra kız kardeşim arayıp ‘Abi geçen hafta doğum günündü, kutlamayı unuttuk’ dedi. İşte benim en sevdiğim doğum günü odur. Çünkü o kadar mutluydum ki zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmemiştim.” dedi. Özel hayatında yıldönümü ve özel günleri unutup unutmadığı sorulan sanatçı, teknolojinin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. “Benim için doğum günleri çok önemli olmayabilir ama karşı taraf için öyle değil. O yüzden artık teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Hatırlatıcılar var. Böylece unutma lüksüm kalmadı.”



GENÇ KALMANIN SIRRI STRES YAPMAMAK

Enerjisinin sırrını da açıklayan Buray, yaşam tarzına dikkat çektiğini söyledi. “Hayatı seviyorum. Aslında büyük bir sırrı yok. Stresten uzak duruyorum. Düzenli besleniyorum, spor yapıyorum, bedenime iyi bakıyorum. Ruhumu da dinlendirmeye çalışıyorum. Hayat güzel, tadını çıkarmak lazım.” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Buray, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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