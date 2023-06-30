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Buray dur durak bilmiyor

Besteleriyle ve muhteşem sahne performansıyla sevenlerin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, rekor kırmaya devam ediyor.

Buray dur durak bilmiyor

Yaz boyunca yoğun bir tempo ile şehir şehir gezerek sahne alacak olan Buray, bayramın ikinci gününde de yine Alanya’da sevenleriyle buluştu.

Buray dur durak bilmiyor

Sevilen hit şarkılarının yanı sıra repertuarında yabancı şarkılara da yer vererek hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Buray, muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede ki görsel şovlarla da müzikseverleri coşkulu bir şekilde eğlendirdi.

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