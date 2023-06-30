Buray dur durak bilmiyor

Yaz boyunca yoğun bir tempo ile şehir şehir gezerek sahne alacak olan Buray, bayramın ikinci gününde de yine Alanya’da sevenleriyle buluştu.

Sevilen hit şarkılarının yanı sıra repertuarında yabancı şarkılara da yer vererek hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Buray, muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede ki görsel şovlarla da müzikseverleri coşkulu bir şekilde eğlendirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.