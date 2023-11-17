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Buray’dan yeni albüm

Ünlü şarkıcı Buray'dan yeni albüm... İşte detaylar...

Buray’dan yeni albüm

Buray'ın 14 şarkıdan oluşan “Al Senin Olsun Dünya” adını taşıyan beşinci stüdyo albümü tüm dijital platformlar yayınlandı.

 Buray’dan yeni albüm

Buray yine klasikleşen Buray ve Gözde Ançel şarkılarının yanı sıra albümde Emrah Karakuyu, Fikri Karayel ve Cem Belevi gibi isimlerin de bestelerine yer verdi.

Buray’dan yeni albüm
Gökkuşağının renkleri gibi her tarz yaş kitlesine hitap edecek, özenle seçilmiş, ince ince dokunmuş 14 zamansız şarkıyı sevenlerine armağan eden Buray: “Şarkıların bitip yenisinin başladığını hissetmeyeceksiniz, çünkü tüm hikayeler birbiriyle geçiş efektleriyle bağlanmış, tam bir uzun yol albümü.

Buray’dan yeni albüm
Reggaeton’dan rock müziğe, alaturkadan tangoya, roman oyun havalarından Akdeniz müziğine dünyanın her köşesinden sihirli dokunuşlar içeren şarkılar, bir gezginin seyahatlerinden depoladığı ilhamları barındırıyor” dedi.

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