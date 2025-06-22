Buray’dan özgüvenli çıkış

Buzlu Cam adlı yeni şarkı çıkaran Buray, kendini dünya starı ilan etti. Sen Sevda Mısın, Aşk Mı Lazım, Sahiden, Seni Sevmiyorum Artık, Tac Mahal, Kış Bahçeleri, Alaz Alaz gibi şarkılarla müzik listelerinde her zaman ilk sıralarda yer alan Buray, “Arjantin’de konakladığım oteli bastılar. Mısır’da sokakta yürüyemedim. Brezilya’dayken binlerce mesaj aldım. Acayip bir fan kitlem var. Ben globalbir müzisyenim” dedi. TürkMedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan’a özel açıklamalar yapan şarkıcı Buray şunları anlattı:



41 yaşındasın ama daha genç gösteriyorsun. Dinç kalmak için özel bir formülün var mı?

Var tabii ki, bir sürü var. Sabah kalkar kalkmaz rutinlerim var. Yaptığım birçok şey, kullandığım doğal ilaçlar, vitaminler ve takviye gıdalar var. Öte yandan düzenli olarak spor yapmak çok önemli. En büyük etken ise psikolojik durum. Stresi hayatınızdan uzak tutmanız, yaşam stiliniz, yaşam kaliteniz, psikolojik modunuz ve düşünce yapınız da çok etkiliyor. Tabii genetik yapı da önemli. Yani biraz da oradan geliyor.

“Başka bir ülkede müzik yapsam dünya starı olurdum” dediğin oldu mu?

Yaptığım müziği global piyasada dinleyen bir sürü insan var. Ben zaten dünya starıyım. Bir keresinde Arjantin’e gittiğimde kaldığım oteli fanlar bastı. Brezilya’da binlerce mesaj geldi. Mısır’da sokakta yürüyemedim. Acayip bir fan kitlem var. Öte yandan birçok diziye şarkı verdim, o diziler dünyanın her yerinde yayınlandı. Latin Amerika’sından İspanya’sına, İtalya’sına, Kore’sine, Kazakistan’ına kadar… Kanada’dan, Avustralya’dan mesaj atanlar var. 75 ülke gezdim ve her gittiğim yerde kitlem var.



Sence bir gün yapay zeka robotla duygusal bağ kurmak mümkün olabilir mi? Mesela sana serenat yapan bir robot sevgili?

Ruh yok. Onun fake olduğunu bilmek zaten baştan oyunu kaybettiriyor. İnsan ruhunun kusurlu oluşu bile daha makbul. Bir insanın biraz arızası olması, her zaman aynı tepkiyi vermemesi güzel. Ruh algoritmalarla çalışmıyor. Duygularla, hormonlarla çalışıyor ve hiçbir makine bunu taklit edemeyecek. Yapay zeka ne şarkıda, ne aşkta, ne sanatta yüzde yüz ele geçiremeyecek bizi.

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