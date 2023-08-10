Buray’dan “Olmuşum Leyla”

Tüm dijital müzik platformlarında ve aynı zamanda Buray Youtube resmi kanalında yayınlanan “Olmuşum Leyla” şarkısının Söz ve Müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesini ise Tanerman yaptı. Kariyerinde çıkardığı şarkılarla ile Türkiye ve Yurt dışında milyonlarca kitleye ulaşarak büyük bir başarı elde eden Buray, yeni şarkısı “Olmuşum Leyla”yı İlk kez Bodrum Antik Tiyatro’da vereceği konser ile seslendirecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.