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Buray'dan itiraf! "Ölümden döndük"

Buray'dan itiraf! "Ölümden döndük" İşte detaylar...

Buray'dan itiraf! "Ölümden döndük"

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına ünlü şarkıcı Buray konuk oldu.

Buray'dan itiraf! "Ölümden döndük"

Buray, yurt dışı gezilerindeki zor anlarını şöyle anlattı: “61 ülkeye gittim. Korkusuzca Avrupa’nın çok yerini gezdim. 7 yıldızlı otelde de kaldım, Serengeti’de böceklerin arasında çadırda da… Bolivya’da 5 bin metrede uyuduk, Ant Dağları’nın tepesinde. Ölümden döndük. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk.

  Buray'dan itiraf! "Ölümden döndük"

Bir şey olsa telefonumuzu çekmiyor kimseye haber veremeyiz, helikopter gelip bizi kurtaramaz. Kalp ritminiz değişiyor. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik."

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