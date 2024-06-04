 Buray'dan Harbiye'de görsel şov

Şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran Buray, KerkiSolfej'in organizasyonuyla iki akşam üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sold out konser verdi.



Binlerce hayranının açık havayı hınca hınca doldurduğu konserde,

birbirinden güzel görsel şovlarla da hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşattı.

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