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Buray’dan Ege çıkartması  

Besteleri ve muhteşem sahne performansıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, konser maratonuna Ege turnesiyle devam ediyor.    

Buray’dan Ege çıkartması  

KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Bodrum’da hayranlarıyla buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere  “Alacalı” şarkısıyla başlayan Buray, sevilen şarkılarını konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarıyla hep birlikte seslendirdi.  

Buray’dan Ege çıkartması  

 

HERKES AŞKINA SAHİP ÇIKSIN  

Bir yıl aradan sonra sizlerle buluşmak çok güzel bir duygu diyen Buray; “Bodrumun enerjisi bende başka. Burası bana hep aşkı hatırlatıyor. Herkes aşkına sahip çıksın” dedi. 

Buray’dan Ege çıkartması  

Gecenin sonunda “Deli Divane” gibi ritmi yüksek şarkılarıyla tempolu bir finale imza atan Buray, sahneden alkışlar eşliğinde indi. Öte yandan Yaz turnesine tüm hızıyla devam  eden Buray, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava’da, 15 Temmuz’da ise Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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