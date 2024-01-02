 Buray: Barış Manço’nun yolunda ilerliyorum

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, yılbaşı gecesi Girne Rocks Otel’de sahne aldı.



Konser için özel olaran hazırlanan ve yapımı bir ay süren kırmızı kostümü ile çok şık görünen Buray, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2023'ün kendisi için verimli bir yıl olduğunu belirten Buray, "2023'de 53 farklı ülke gezdim. Barış Manço’nun yolunda ilerliyorum" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Buray, misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Yeni yıl pastasını sahnede kesen Buray’a kendisini izlemeye gelen Selçuk Yöntem ve Oya Başar’da eşlik etti.

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