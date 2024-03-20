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Buray Avrupa'da rekor kırdı

Buray Avrupa'da rekor kırdı. İşte detaylar...

Buray Avrupa'da rekor kırdı

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaklaşık bir ay süren Avrupa turnesini bitirerek yurda döndü.

Buray Avrupa'da rekor kırdı
Ayağın tozuyla Türkiye'ye gelir gelmez İstanbul ve Ankara’da konser veren Buray, binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Buray Avrupa'da rekor kırdı
Beş ülke on iki şehir gezerek Avrupa'da konser veren Buray, tüm konserleri sold out yaparak kırılması güç bir rekora imza attı. Avrupa’da yaklaşık yüz bin hayranıyla buluşan Buray, “Al Senin Olsun Dünya” albümündeki şarkılarına ezbere bir şekilde eşlik eden hayranlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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