 Buray Antalya'da sahne aldı

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ını Antalya'da Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce kişiyi şarkıları ile coşturarak kutladı.



Buray, “19 Mayıs’ta milletimizin bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun. Bu akşam burada 7’den 70 yaşına kadar on binlerce genç ses hep birlikte şarkı söylüyor.” dedi.

Buray, geçtiğimiz günlerde son albümünden kliplendirdiği “Bedduam Yok”, “Kalbime Kalbime” şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi. Konser Buray’ın meydanı dolduran onbinlerle birlikte söylediği “Gençlik Marşı”yla birlikte sona erdi.

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