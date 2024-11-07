Burak Tuncer saç tedavilerindeki yenilikleri anlattı

Dr. Burak Tuncer, yüzlerce profesyoneli buluşturan etkinlikte saçla ilgili merak edilenleri anlattı. Ayrıca Salkom Fest 6’da Rochell Premium’un onur konuğu olarak “Saç Ekim’i ve Saç Tedavilerinde En Yenilikçi Uygulamalar”la ilgili konuşan Tuncer, saç sağlığıyla ilgili son teknolojileri anlattı.

Türkiye’nin saç ekimi hizmeti konusunda iyi bir noktada olduğunu belirten Tuncer, Esteworld olarak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edip hastalara en doğru şekilde uyguladıklarını söyledi. Burak Tuncer, saç ekimi başta olmak üzere plastik cerrahi ve diş tedavileri hakkında katılımcıları bilgilendirerek konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.