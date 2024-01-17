Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu AVM turu

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit, Vadistanbul'da objektiflere takıldılar.



El ele alışveriş yapan Burak özçivit ve Fahriye Evcen, alışverişin ardından yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi. Çiftin uyumu dikkat çekerken Fahriye Evcen’in zarif giyim tarzı ve Özçivit’in şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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