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Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğu ile çok sayıda ödül alan, Türkiye’nin en sevilen aktörlerinden Burak Özçivit, erkek modasının öncü markası Altınyıldız Classics ile işbirliğini 11. sezonunda sürdürüyor. 

Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

Altınyıldız Classics’in doğadan ve şehrin hareketliliğinden ilham alan sonbahar/kış koleksiyonunun tanıtımı için ünlü oyuncu Burak Özçivit ve moda fotoğrafçısı Koray Birand bir araya geldiler.

Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

“Havalan, Kışa Giriyoruz!” sloganıyla sürekli seyahat halinde olan şehirli erkeğin şık ve rahat görünümlü portresinin yansıtıldığı fotoğraf çekimi Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. 

Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

Backstage görüntülerinin yayınlandığı çekimin baş modeli olan Özçivit’e iki erkek ve bir kadın model eşlik etti.

Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

Havalimanının pek çok köşesi ve alanları kullanılarak seyahat anlarında bile stil sahibi olmanın detayları yansıtıldı. 

Burak Özçivit’ten yola çıkmaya hazır kareler

 

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