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Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması

Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması... İşte detaylar...

Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans’ın marka yüzü oldu.

Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması
Film, yakında izleyicilerle buluşacak.

 Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması

Özçivit, bir mobilya markasının ve Türk Hava Yolları'nın global yüzü olmuştu.

 

Burak Özçivit'ten sürpriz reklam anlaşması
Oyuncu, aldığı rakamlar konuşulmuştu. 

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