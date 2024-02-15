Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans’ın marka yüzü oldu.



Film, yakında izleyicilerle buluşacak.

Özçivit, bir mobilya markasının ve Türk Hava Yolları'nın global yüzü olmuştu.



Oyuncu, aldığı rakamlar konuşulmuştu.

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