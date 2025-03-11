Burak Özçivit'ten sürpriz hamle!

Burak Özçivit'in, büyük bir markayla anlaşma sağladığı ve markanın reklam yüzü olacağı konuşuluyor.



Oyuncunun, marka ile önemli bir iş birliği görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde netleşeceği iddia edildi. Bu sürpriz gelişme, Özçivit'in kariyerinde önemli bir adım atacağı ve hayranlarıyla farklı projelerde buluşabileceği beklentisini de güçlendiriyor.

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