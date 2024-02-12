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Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması. İşte detaylar...

Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması

MuhabirOnline'nin haberine göre; Ünlü oyuncu Burak Özçivit Türk Hava Yolları'nın global yüzü oldu.

 Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması

İki yıllık anlaşma yaptığı öğrenilen oyuncunun, geçtiğimiz günlerde bir mobilya markasından eşi Fahriye Evcen ile yaklaşık 80 milyon TL aldığı söyleniyordu.

Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması
Özçivit'in bu reklamda ne kadar alacağı ise merak konusu oldu.

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