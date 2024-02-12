 Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması

MuhabirOnline'nin haberine göre; Ünlü oyuncu Burak Özçivit Türk Hava Yolları'nın global yüzü oldu.

İki yıllık anlaşma yaptığı öğrenilen oyuncunun, geçtiğimiz günlerde bir mobilya markasından eşi Fahriye Evcen ile yaklaşık 80 milyon TL aldığı söyleniyordu.



Özçivit'in bu reklamda ne kadar alacağı ise merak konusu oldu.

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