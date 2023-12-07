 Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi.

Baba-oğul ikili, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimleyerek birlikte oynadı. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Özçivit, bu günü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.

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