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Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti... İşte detaylar...

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi.

 Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Baba-oğul ikili, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimleyerek birlikte oynadı. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Özçivit, bu günü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.

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