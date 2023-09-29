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Burak Özçivit kartalla poz verdi

Burak Özçivit kartalla poz verdi. İşte detaylar...

Burak Özçivit kartalla poz verdi

Burak Özçivit, Ne Prosto orkestrasının daveti üzerine Kazakistan’a gitti.

Burak Özçivit kartalla poz verdi
Oyuncu, kartalla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Özçivit kartalla poz verdi

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