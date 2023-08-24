Burak Özçivit bakın kendisine nasıl bir hediye aldı! Dudak uçuklattı!

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Burak Özçivit kendisine 10 milyon TL değerinde 2023 model siyah renkli Gmc Sierra Denali Pickup lüks araç aldı.

Özçivit, yeni arabasının plakasını ikinci çocukları Kerem’in adını (KRM) yazdırdı.

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