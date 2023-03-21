Burak Kut, Marmara Depremi Nedeniyle İnsanların Psikolojilerinin Bozuk Olduğunu Söyledi

Yaşanan deprem felaketiyle ilgili şarkıcı, "Çok üzücü bir durum. Bizler de elimizden geleni yaptık. Hayatı bir şekilde yaşamaya devam etmemiz lazım. Her şey bittikten sonra moral motivasyon zamanında bizler yine devreye gireceğiz. İnsanların psikolojisi çok bozuk. Marmara depremi için de bu böyle. Şu an bile acaba 'Ne olacak, ne yapacağız?' diye düşünüyoruz. Ama nihayetinde neler gördük biz bu memlekette hepsinin üstesinden geldik. Önemli olan birlik ve beraberlik. Biz bunu hep yaptık" diye konuştu.

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