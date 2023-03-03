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Burak Deniz Valentino'dan özel davet aldı

Valentino’nun Paris Moda Haftası’ndaki defilesinin özel davetlisi Burak Deniz oldu

Burak Deniz Valentino&#039;dan özel davet aldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Burak Deniz, Valentino’nun davetlisi olarak bugün Paris’e gidiyor. Paris Moda Haftası’nda Valentino’nun defilesini izleyecek olan yakışıklı oyuncu, Ferzan Özpetek’in dizisi Cahil Periler ile İtalya’da büyük sükse yapmıştı. İtalyan moda dergisi Les Hommes Publics’e kapak olan Deniz, çekimlerde giydiği Valentino tasarımlarıyla markanın dikkatini çekmeyi başarmış.

Burak Deniz Valentino&#039;dan özel davet aldı

Ünlü İtalyan markası, yakışıklı oyuncuyu 5 Mart’taki defilesini izlemek için özel olarak davet etti. Valentino defilesi, 1 Mart’ta start alan Paris Moda Haftası’nın en dikkat çeken moda olaylarından olacak. Bütün dünya basının akın edeceği defilede Burak Deniz’in de büyük ilgi çekeceğinden hiç şüphem yok!
Burak Deniz Valentino&#039;dan özel davet aldı

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