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Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme... İşte detaylar...

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme

Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisinde yer alan Burak Deniz, 33'üncü yaşına girdi.

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme
Oyuncunun, doğum günü partisine adının aşk dedikodusuna karıştığı Bestemsu Özdemir de katıldı.

 Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme

Doğum günü partisine Deniz'in teyzesi de katıldı.

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme
Özdemir böylece aileye de girmiş oldu.

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