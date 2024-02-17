 Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir ilişkisinde flaş gelişme

Son olarak 'Bambaşka Biri' dizisinde yer alan Burak Deniz, 33'üncü yaşına girdi.



Oyuncunun, doğum günü partisine adının aşk dedikodusuna karıştığı Bestemsu Özdemir de katıldı.

Doğum günü partisine Deniz'in teyzesi de katıldı.



Özdemir böylece aileye de girmiş oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.