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Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim. İşte detaylar...

Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Başarılı oyuncu Burak Can, Uğur Yücel’in başrolünde yer aldığı Aşkın Dünkü Çocukları filminde Arif karakterinin gençliğini canlandırıyor.

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Filmin görkemli galasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, zarif takım elbisesiyle göz doldurdu.

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim


Can, projeye dahil olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Uğur Yücel ile aynı projede yer almak benim için büyük bir şans. Çok tatlı bir adam. Aynı sahnelerde yer almasak da onunla sohbet etmek ve anılar biriktirmek unutulmaz bir deneyimdi. Bu filmde herkesin çalışmak istediği muhteşem bir ekip var. Böyle bir kadronun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim


70’li yılların atmosferinde çalışmanın kendisi için özel bir tecrübe olduğunu vurgulayen Can,“Biz, 70’li yıllardaki karakterleri canlandırıyoruz. Ben 90’larda, Nehir ise 2000’lerde doğmuş. Bu yüzden o dönemi birebir yaşama şansımız olmadı ama sette 70’lerin ruhunu hissetmek inanılmaz bir deneyimdi” dedi.

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Burak Can, filmde canlandırdığı Arif karakterini şu şekilde tanımladı: “Arif, 70’li yıllarda Isabel’i görür görmez aşık olan, hayatı dolu dolu yaşayan biri. Ancak, dönemin toplumsal olayları nedeniyle bu aşk yarım kalıyor ve izleri günümüze kadar taşınıyor.”

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Çekimlerin Karadeniz’de gerçekleştirilmesiyle ilgili de konuşan Can, Ordu’nun Ünye ilçesine olan hayranlığını dile getirdi:
“Bu benim Ordu’daki üçüncü işim. Kuzey Yıldızı ve Vermem Seni Ellere’den sonra Ünye’yi keşfetme şansım oldu. Muhteşem doğası, sıcak insanları ve eşsiz güzellikleriyle büyüleyici bir yer.”

 Burak Can: Uğur Yücel ile çalışmak unutulmaz bir deneyim

Filmin 70’li yılların aşk hikayesini güçlü bir şekilde yansıtmasından bahseden oyuncu, dönemin atmosferine dair duygularını şöyle özetledi: “O dönemde aşk daha naif ve ulaşılması zor bir duyguydu. Sevdiğini itiraf etmek bile zordu. Ama her şeye rağmen, aşk her zaman güçlü bir duygu olarak kalmayı başarıyor.”

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