  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Bunlar keyifli yorgunluklar’

İş dünyasının genç ve başarılı ismi Melike Serra Erdem geçtiğimiz gün AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi.

‘Bunlar keyifli yorgunluklar’

Yeni kurduğu mücevher markası Mon Tresor ile çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini dile getiren Melike Serra Erdem bir birinden farklı tasarımlarımız ile gerçekleştireceğimiz lansman davetimiz için çok çalışıyorum çok yoruluyorum fakat benim için çok keyifli bir yorgunluk” diyerek AVM’deki alışveriş turuna devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan’ın halı püskülü konusu gündem oldu
  Magazin

Armağan Çağlayan’ın halı püskülü konusu gündem oldu

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!
  Magazin

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden şaşırtan gelişmeler!

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!
  Magazin

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı
  Magazin

'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı

Mimar Sinan Kuran'dan yeni proje
  Hayatın İçinden

Mimar Sinan Kuran'dan yeni proje

Zeynep Casalini'den çarpıcı itirafı!
  Magazin

Zeynep Casalini'den çarpıcı itirafı!