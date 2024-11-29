‘Bunlar keyifli yorgunluklar’

Yeni kurduğu mücevher markası Mon Tresor ile çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini dile getiren Melike Serra Erdem bir birinden farklı tasarımlarımız ile gerçekleştireceğimiz lansman davetimiz için çok çalışıyorum çok yoruluyorum fakat benim için çok keyifli bir yorgunluk” diyerek AVM’deki alışveriş turuna devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.