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Bulgaristan'da Esma Er fırtınası esti

Geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristan'ın en büyük otellerinden birinde sahneye çıkan şarkıcı Esma Er sahnede hem göze hem de kulağa hitap etti.

Bulgaristan'da Esma Er fırtınası esti

İki saat boyunca sahnede kalan repertuarıyla konuklara müzik ziyafeti sunan Esma Er iddialı kıyafetleriyle de çok konuşuldu. 

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