 Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28), hayatını kaybetti.

Almina Tude Uygun, uzun süredir tedavi görüyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude Uygun, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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