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Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28), hayatını kaybetti.

 Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Almina Tude Uygun, uzun süredir tedavi görüyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude Uygun, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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