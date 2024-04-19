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Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Sağlığı için bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Snob Magazin'in haberine göre; Bülent Serttaş, ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' adlı sergisine eşiyle katıldı.

 Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Sergiyi gezerek beğendiği bir tabloyu satın alan türkücü, son dönemde çocukları için yatırım amaçlı tablo ve obje satın aldığını belirtti.

 Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Serttaş, "İyi bir koleksiyoner olmaya çalışıyorum. Üç senedir hanımın sayesinde bu işe girdik. Sanat sevgisini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Babaları zaten sanatın içinde. Resim sanatını da bilsinler ve öğrensineler" dedi.

 Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?
Satın aldığı tabloları nerede sakladığının sorulması üzerine türkücü, "Duvarlarımızı süslüyor, öyle saklanacak gibi şeyler değil, evimizde duvarlarımızı renklendirecek kadar tablomuz var. Yaklaşık olarak 8-10 tablo satın aldım. Sırf tablo almıyorum yani heykelcikler de var yavaş yavaş topluyorum" açıklamasını yaptı.

 

Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?
Yüzündeki değişim için ise Serttaş, "Göz kapaklarım düşüyor ve beni rahatsız ediyordu. Sağlık açısından da doktorum müsade etti ve yaptı.

 Bülent Serttaş'tan şaşırtan yatırım! Cem Yılmaz'a rakip mi oluyor? Sağlığı için bakın ne yaptı?

Yani estetik amaçlı değil. İnsanların gözüne kötü gözükecek bir şey olursa iyi olmak için yaparım, karşı değilim. Kliplerimde de hiç filtre kullanmadım" ifadelerini kullandı.

 

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