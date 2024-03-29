Bülent Şakrak’tan Mor Gün’e özel mesaj

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü farkındalık elçisi Bülent Şakrak, Epilepsi Farkındalık Günü olarak kabul edilen Mor Gün’de epilepsi hastalarının yaşadıkları ön yargılarla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğuna dikkat çekti.

Bülent Şakrak, “Mor Gün’de farkındalığın gücü ile değişimi başlattığımız bu yolculukta bize katılın. Epilepsi İçin Bak Instagram hesabında yer alan #MorGözlük filtresiyle fotoğrafınızı çekin, epilepsi farkındalık metninizle birlikte #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarınızdan yayınlayın” çağrısında bulundu.

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