Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan etti!

Bülent Şakrak, Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile ilk karesini paylaştı.



Şakrak, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor" notunu düştü. Duygu Arabacıoğlu ise Şakrak'a "Kapıldım gidiyorum" diye karşılık verdi.

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