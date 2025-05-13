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Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan etti!

Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan etti!

Bülent Şakrak, Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile ilk karesini paylaştı.

Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan etti!
Şakrak, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor" notunu düştü. Duygu Arabacıoğlu ise Şakrak'a "Kapıldım gidiyorum" diye karşılık verdi.

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