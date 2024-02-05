Bülent Şakrak karanlığın arkasındaki “gerçeği gör”meye davet ediyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına ünlü oyuncu Bülent Şakrak gönüllü olarak destek verecek.

Bülent Şakrak, epilepsi farkındalığına dikkat çekmek üzere, caddenin ortasında duran boş tuvalin başına geçecek ve epilepsi farkındalığına ilişkin mesajlarını yazacak. Ünlü oyuncu, herkesi karanlığın arkasındaki #GerçeğiGör’meye çağıracak.

Siz değerli basın mensubumuzu, Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmak üzere Nişantaşı Abdi İpekçi Heykeli’nin önündeki etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

Program:

Tarih: 5 Şubat 2024, Pazartesi

Saat: 21.00

Yer: Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi, No: 20 / Abdi İpekçi Heykeli önü

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