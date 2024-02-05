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Bülent Şakrak karanlığın arkasındaki “gerçeği gör”meye davet ediyor

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, epilepsi hastalarına destek olmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oluyor. Şakrak, karanlığın arkasındaki #GerçeğiGör mesajını verecek.  

Bülent Şakrak karanlığın arkasındaki “gerçeği gör”meye davet ediyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına ünlü oyuncu Bülent Şakrak gönüllü olarak destek verecek. 

Bülent Şakrak, epilepsi farkındalığına dikkat çekmek üzere, caddenin ortasında duran boş tuvalin başına geçecek ve epilepsi farkındalığına ilişkin mesajlarını yazacak. Ünlü oyuncu, herkesi karanlığın arkasındaki #GerçeğiGör’meye çağıracak. 

Siz değerli basın mensubumuzu, Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmak üzere Nişantaşı Abdi İpekçi Heykeli’nin önündeki etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz. 

Program:

Tarih: 5 Şubat 2024, Pazartesi

Saat: 21.00

Yer: Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi, No: 20 / Abdi İpekçi Heykeli önü 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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