Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi.

Şakrak'ın Ceyda Düvenci'den boşanma sebebi olarak Esra Akpınar ile yaşadığı aşk gösterilmişti.



Şakrak, "Yalan, deli saçması... Haberi yapan belli, ona sorun" diyerek, ihanet iddialarını yalanladı.

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