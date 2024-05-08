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Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi? İşte detaylar...

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi.

 Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?

 Şakrak'ın Ceyda Düvenci'den boşanma sebebi olarak Esra Akpınar ile yaşadığı aşk gösterilmişti.

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?
Şakrak, "Yalan, deli saçması... Haberi yapan belli, ona sorun" diyerek, ihanet iddialarını yalanladı.

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