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Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı!

Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı! İşte detaylar...

Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı!

Bülent Şakrak, sevgilisi Burcu Kirman'la aşk fotoğrafını paylaştı. Oyuncu kareye, "Alayına alay komutanlığı..." diye yazdı.

 Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı!

Çifte beğeni yağdı.

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