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Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

Temmuz ayında Bülent Şakrak ile olan evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programında yeni hayatını anlattı.

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

"Boşandın. Tamam artık çoluğun çocuğun var başka bir hayatına girmesin" tavrını reddettiğini söyleyen Ceyda Düvenci, "Bu sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan 'yorumcu şiddeti' dedi.

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

İşte Ceyda Düvenci'nin açıklamaları:

* Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar, Allah'tan önden soruyorlar açıklıyoruz, yok o benim erkek kardeşim, karısı var çocukları var, yok o bizim damadımız falan...

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

* Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar "Yani bu ne artık daha yeni boşanmışsın sen ne bu?" Bu üslubu doğru bulmuyorum, bu benim üzerimden olur, başka bir kadına olur... Tamam artık boşandın, daha da biri hayatına girmesin tavrı! Buna bir isyan değil meselem ama, gerçekten kadınlara yapılan bu manevi şiddeti reddediyorum ben aslında.

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

* Kendi hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim, kafamı dik tutmaya çalışıyorum. Boşanan pek çok kadın var, "Tamam artık çoluğun çocuğun var sen evindesin, işini yap, çocuğuna bak, hayat bundan sonra böyle" halini. Bunu duyan kadınların, bunu duymamasını istiyorum. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli.

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