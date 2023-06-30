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Bülent Ortaçgil'in 50. sanat yılına büyük ilgi 

Sanat yılının 50’nci Yıl kutlamasını yapan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.yıl konserleri kapsamında Bodrum’da sahne aldı.  

Bülent Ortaçgil'in 50. sanat yılına büyük ilgi 

Bodrumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Bülent Ortaçgil, konserine başlama saatinden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Bülent Ortaçgil'in 50. sanat yılına büyük ilgi 

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş birçok parçasını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Ortaçgil, “Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50’nci Yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız herşey için çok teşekkür ederim. Müzik sizinle var olur müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah” diyerek esprili bir şekilde sevenlerine teşekkür etti.  

Bülent Ortaçgil'in 50. sanat yılına büyük ilgi 

Sahnede Bülent Ortaçgil’e eşlik eden Erkan Uğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol’da güçlü yorumlarıyla büyük alkış aldılar.

Bülent Ortaçgil'in 50. sanat yılına büyük ilgi 

Öte yandan Bülent Ortaçgil’i bu özel gününde yalnız bırakmayarak sahnesine konuk olan Birsen Tezer ve Jehan Barbur’da performanslarıyla büyük beğeni topladılar.

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