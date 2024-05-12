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Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!

Diva Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! İşte detaylar...

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!

Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde annesi Necla Poyraz'ın mezarlığına gitti.

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!
Diva, 27 Nisan 2020'de annesini kaybeden annesine uzun bir mesaj yayınladı.

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!
Ersoy, annesine duygularını ifade ederken,

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!
vasiyetini de açıkladı.

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!
Diva, menajeri Haluk Şentürk'e mezarının şık olmasını vasiyet ettiğini belirtti.

 

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