Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı!

Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde annesi Necla Poyraz'ın mezarlığına gitti.



Diva, 27 Nisan 2020'de annesini kaybeden annesine uzun bir mesaj yayınladı.



Ersoy, annesine duygularını ifade ederken,



vasiyetini de açıkladı.



Diva, menajeri Haluk Şentürk'e mezarının şık olmasını vasiyet ettiğini belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.