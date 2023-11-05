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Bülent Ersoy stüdyo kapattı!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy stüdyo kapattı! İşte detaylar...

Bülent Ersoy stüdyo kapattı!

Bülent Ersoy, sahne şıklığıyla ve sahne performansı ile Maslak Yeni Gazino’da yine olay yarattı.

Bülent Ersoy stüdyo kapattı!

Diva, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı değerli taşlarla kasnak el işçiliğiyle yapılan dünya starları tarafından kullanılan son trend bu tırnaklı eldivenler Türkiye’de de ilk defa Bülent Ersoy tarafından kullandı. Ersoy sahne kostümünde ise yine modacı Tolga Çam’ı tercih etti. Diva ikonik saç tasarımı ve ikonik makyajı ile tepeden tırnağa kusursuzluğun simgesi oldu ve binlerce beğeni aldı. Diva’nın unutulmaz sahne performansını ve stilini gören hayranları büyülenirken “Yine Diva, Yine Zafer“ yorumları yaptı.

Bülent Ersoy stüdyo kapattı!

STÜDYOYA YASAK GELDİ 
Diva Bülent Ersoy üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yeni şarkılarının kayıtları için talimat verdi. Diva ünlü pop yıldızları Tan ve Cem Adrian’dan aldığı iki yeni şarkısının okumaları için stüdyoya girecek. Stüdyoyu bir haftalığına kapatan Diva’nın okumalarının yapılacağı stüdyoda taarruza geçildi. Temizlik ve titizlik hastalığı olduğu bilinen Diva için stüdyo ve tüm ekipmanları dezenfekte edildi. Ayrıca stüdyonun tuvaletleri tepeden tırnağa Diva için yenilendi. Diva’nın stüdyo kayıtları bitene kadar stüdyo başkalarına kapalı tutulacak ve her gün özel bir ekip tarafından kimyasal temizlik malzemeleriyle temizlenecek.

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