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Bülent Ersoy'dan "sahne öncesi fenalaştı" iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde rahatsızlandığı haberleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy'un doktor eşliğinde sahneye çıktığı iddia edilmişti. Diva, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bülent Ersoy'dan "sahne öncesi fenalaştı" iddialarına yanıt

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un birkaç gün önce sahne öncesi fenalaştığı, yardımcılarına "doktorumu arayın, hemen gelsin" diyerek doktorunu çağırttığı iddia edilmişti.

Doktor kontrolünün ve izninin ardından sahneye çıktığı konuşulan Ersoy, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"HABERLER ASILSIZDIR"

Ersoy, paylaşımında; "Muhterem takipçilerim, 'Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı!', 'Arayın doktorum gelsin' başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır. Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın kulis kapısında var olduğu gerçeği ortadayken böyle bir aksiyonun görüntülenmemesi, mümkün bir hadise değildir. Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne doktor çağırdığım ne bayıldığım ne de doktor kontrolünde sahneye çıktığımla ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberin görüntüsü olmaz" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'dan "sahne öncesi fenalaştı" iddialarına yanıt

 

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