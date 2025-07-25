Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Magazin Sortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Bülent Ersoy, Antalya'daki orman yangınında son anda kurtuldu.

Diva, danışmanı Arzu Acay'ı Antalya'da ziyaret etti. Kaldıkları villanın bulunduğu yerde orman yangını çıkınca Ersoy ve arkadaşları villadan çıktı.

Arzu Acay'ın da aracında da hasar olduğu öğrenildi. Acay, o anları "Yanıyoruz" notunuyls duyurdu.

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