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Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Magazin Sortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Bülent Ersoy, Antalya'daki orman yangınında son anda kurtuldu.

Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Diva, danışmanı Arzu Acay'ı Antalya'da ziyaret etti. Kaldıkları villanın bulunduğu yerde orman yangını çıkınca Ersoy ve arkadaşları villadan çıktı.

Bülent Ersoy Antalya'daki yangından son anda kurtuldu

Arzu Acay'ın da aracında da hasar olduğu öğrenildi. Acay, o anları "Yanıyoruz" notunuyls duyurdu.

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