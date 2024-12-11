 Bülent Ersoy Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafeti beğenmeyenlere yanıt verdi!

Bülent Ersoy, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafeti beğenmeyenlere cevap verdi.

Yeşil elbisesiyle üç gündür gündem olan Diva, Rihanna'nın da aynı modeli giydiğini söyledi.



Instagram'dan açıklama yapan Ersoy, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hastamı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz. Son derece sağlıklı, huzurlu ,mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim.

Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!

Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş. Bende, 'bu pardösüyü giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım' diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris'ten çokta güzel yaptım oh! Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar. Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsinki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um. Benim ruhumda herzaman marjinallik yatar ben hiçbirzaman sıradan olmadım ve olmamda ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz. Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımıda hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin! Hahahahahahah!" diye yazdı.

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