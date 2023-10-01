  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti. İşte detaylar...

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Bülent Ersoy, Wyndham Afyon Karahisar Thermal Otel’de Tulunlar’a ait özel gecede dev sahnesiyle ayakta alkışlandı.  İzdihamın yaşandığı gecede Diva sahnesiyle ve güzelliğiyle yine olay yarattı.

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti
Ersoy, Tolga Çam imzalı kostüm giydi. Diva Bülent Ersoy’un üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yepyeni bir eserin klip çekimi için özel jet ile Ibıza’ya gideceği söyleniyor.

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti
Diva’nın yeni şarkısı ve çekeceği klip şimdiden merak konusu oldu. Sanatçıya, dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mermer çiftinin mutlu günü
  Cemiyet

Mermer çiftinin mutlu günü

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!
  Magazin

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!
  Magazin

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi
  Hayatın İçinden

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!
  Magazin

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi