Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Bülent Ersoy, Wyndham Afyon Karahisar Thermal Otel’de Tulunlar’a ait özel gecede dev sahnesiyle ayakta alkışlandı. İzdihamın yaşandığı gecede Diva sahnesiyle ve güzelliğiyle yine olay yarattı.



Ersoy, Tolga Çam imzalı kostüm giydi. Diva Bülent Ersoy’un üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yepyeni bir eserin klip çekimi için özel jet ile Ibıza’ya gideceği söyleniyor.



Diva’nın yeni şarkısı ve çekeceği klip şimdiden merak konusu oldu. Sanatçıya, dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.

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