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Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı. İşte detaylar...

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Snob Magazin'in haberine göre; Buket Aydın, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Sunucu, "Bodrum ve yurt dışı planımız var. Bu sene çok pahalı... Gidesimiz gelmiyor. Fiyatlar uçmuş. Bodrum fiyatlarından dolayı Yunanistan'a giden çok bekliyorum. Herkes fiyatlardan dolayı Yunanistan'ı zorlayacak.

 Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Bodrum kadar hiçbir yer güzel olamaz. Her şeye zam geldi ama işletmeciler bu durumu fırsata düşürdü. Bir ürüne yüzde 100 zam geliyor ama işletmeciler yüzde 300 yapıyor. Bu durumu kullanıyorlar. Ülkenin her kesimi şikayetçi fiyatlardan. Böyle yaparlarsa müşterisiz kalacaklar. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. İnsanlar bir haftada olsa tatile gidemezse, umutsuz olacak. Bu mutsuzluk ülkede her şeye yansır. Amerika, İtalya ve İspanya'ya gitmek daha uygun bizim ülkemize göre. Sadece Bodrum değil her yer pahalı..." dedi.

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı
HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN
TV100'e geçtiğini belirten Aydın, "Siyaset yorumcusu oldum. Yazında çalışacağım. Siyasette yumuşama var. Bizde de var. Biraz seçim konuşmayalım. Kimse kavga etmesin" diye konuştu. Sunucu, "Sürekli politika içindesiniz. Hayatınız nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlarla başka şeyler konuşuyoruz. Komik ve eğlenceli insanım.

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı
Kendi sosyal ortamımda konuşmak istemiyorum. Güzellik trendleri konuşuyoruz. 'Kızılcık Şerbeti' çok iyi... En son 'Aşk-ı Memnu' ve 'Muhteşem Yüzyıl'la Türk dizisi bırakmıştım. Beni yeniden 'Kızılcık Şerbeti' döndürdü. 'Aşk-ı Memnu' bu ülkede 50 kere yayınlansın yine izlenir" açıklamasını yaptı.

 Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Aydın, "Size oyunculuk teklifi geldi mi?" sorusuna, "Gelmişti daha önce... Öyle kabiliyetim yok. Sesim güzel, şarkıcılık teklifi gelmişti. Ben utangaç yapıdayım. Assolistlik zor. Herkes bildiği işi yapsın. Ebru " yanıtını verdi.

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