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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkıyor

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkıyor

Yaklaşık 10 sene önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyununda birlikte sahneye çıkan Gülsoy ve Teoman, ortak oldukları yeni oluşumları Art 12 bünyesinde yeni oyun hazırlığındalar.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkıyor

Bugüne kadar yer aldıkları tüm projelerde oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman sanatın birçok alanında, yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için Art 12’yi kurdu. Daha önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyunuyla sahneye çıkan ikili sonrasında ‘Mahalle’ filmini birlikte yönettiler ve beraber oynadılar. Gülsoy ve Teoman, yeni oluşumları Art 12’nin çatısı altında ilk olarak bir tiyatro oyununun çalışmalarına başladılar. Sonbahar sezonunda tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan ikilinin hangi oyunu sahneye koyacağı ise merakla bekleniyor.

 

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