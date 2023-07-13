Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkıyor

Yaklaşık 10 sene önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyununda birlikte sahneye çıkan Gülsoy ve Teoman, ortak oldukları yeni oluşumları Art 12 bünyesinde yeni oyun hazırlığındalar.

Bugüne kadar yer aldıkları tüm projelerde oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman sanatın birçok alanında, yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için Art 12’yi kurdu. Daha önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyunuyla sahneye çıkan ikili sonrasında ‘Mahalle’ filmini birlikte yönettiler ve beraber oynadılar. Gülsoy ve Teoman, yeni oluşumları Art 12’nin çatısı altında ilk olarak bir tiyatro oyununun çalışmalarına başladılar. Sonbahar sezonunda tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan ikilinin hangi oyunu sahneye koyacağı ise merakla bekleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.